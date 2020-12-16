Итоги дня: новые правила приема детей в первый класс в Удмуртии и создание совета по контролю цен на продукты

Обзор самых интересных новостей среды от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. По данным на утро среды, 16 декабря, в Удмуртии выявили 208 новых случаев коронавируса. За сутки скончались 4 пациента. Врачи выписали 177 выздоровевших.
По новым правилам:
В Удмуртии изменится порядок приёма детей в первый класс. В первую очередь это коснется сроков подачи заявления: для закреплённых на территории — с 1 апреля по 30 июня, для незакреплённых — с 6 июля по 5 сентября.
Под контролем:
В Удмуртии создадут координационный совет по контролю цен на продукты. Его члены будут еженедельно сверять информацию по росту стоимости и пресекать данные факты.
Капризы погоды:
В Удмуртии водителей и пешеходов просят быть внимательнее из-за снегопада. Непогода принесла на дороги региона накат, снежные заносы и плохую видимость.
Настроение:
Новогоднюю иллюминацию в Ижевске включили 15 декабря. Праздничным настроением можно зарядиться на улицах Пушкинской, Кирова, Максима Горького, Лихвинцева, Наговицына, Студенческой, переулке Северном.