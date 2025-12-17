Закрыть
Традиционное время начала празднования Нового года на Центральной площади Ижевска изменится

17:22, 17 декабря, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Новый год
Источник фото: ИА «Сусанин»
Развлекательная программа продлится до 03:00.

Ижевск. Удмуртия. Замглавы администрации Ижевска Наталья Гвоздкова рассказала, как будет проходить встреча нового 2026 года на Центральной площади города. Праздничная программа стартует позже обычного.

Концертная программа будет посвящена истории и чудесам Ижевска. В ходе праздника будут подведены итоги уходящего года и озвучены планы на 2026-й. Новогоднее представление продлится до трёх часов ночи, а начнётся на час позже обычного — с 21:00.

Также прорабатывается вопрос введения бесплатного проезда на общественном электротранспорте.

В целях безопасности в праздничную ночь будут перекрыты улицы, прилегающие к Центральной площади. Для прохода на территорию праздника будут установлены контрольно-пропускные пункты с рамками досмотра. Охрану общественного порядка обеспечат сотрудники полиции и дружинники.

