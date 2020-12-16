В Удмуртии создадут координационный совет для контроля цен на продукты питания

С 16 декабря общественники начнут выходить в торговые точки и фиксировать цены.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии создадут координационный совет по контролю цен на продукты. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В совет войдут члены правительства Удмуртии, профильных министерств, надзорных, антимонопольных органов, торговых сетей, Удмуртстата, Удмуртпотребсоюза, а также общественность. Совет будет еженедельно сверять информацию по росту цен и пресекать данные факты.

Будет создана «горячая линия», куда жители смогут пожаловаться на изменения цен. Сегодня можно обращаться на телефонную линию Минпромторга Удмуртии - 8 (3412) 222- 694 (доб. 1) с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

Минпромторг республики каждую неделю мониторит цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, а также на продукты. Контроль ведется в 30 муниципальных образованиях, в 500 точках торговли по 67 позициям. Отчет направляется в прокуратуру региона.

«В случае повышения цены более чем на 30% в течение 30 дней подряд, направляем соответствующую информацию в УФАС России по Удмуртии. Отмечу, что рост цен на основные группы продовольственных товаров с марта по декабрь 2020 года не превышал 30%», - рассказал министр промышленности и торговли Удмуртской Республики Виктор Лашкарев.

В период пандемии министерство обеспечило масками и перчатками работников розницы, Удмуртия одной из первых сняла ограничения по работе магазинов. Благодаря этому республика стала второй в ПФО по сдерживанию роста стоимости минимального набора продуктов питания. Как сообщил Лашкарев, по сравнению с декабрем 2019 года он составил 7,38%.

За 2020 год в антимонопольные органы Удмуртии поступило 29 сообщений о росте цен на продукты. С апреля по август УФАС проводил ежедневный мониторинг цен. С 14 декабря эта работа возобновилась.

«Сейчас мы направили соответствующие запросы в торговые сети и подготовили план мероприятий по контролю снижения цен. Этот план мы согласуем с прокуратурой Удмуртии. Будем отслеживать всю цепочку поставки – от поставщиков, до непосредственной реализации», – подчеркнул руководитель Удмуртского УФАС Евгений Капсудин.

Отдельно власти обговорили участие общественности. По словам руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Сергея Смирнова, общественники должны сформировать группы, которые будут выходить в торговые точки и оценивать стоимость товаров. Такие проверки начнутся уже со среды, 16 декабря.

Федеральные министерства разработали проект соглашения о стабилизации цен на растительное масло и сахар. Согласно документу, с 1 января до 1 апреля 2021 года планируется зафиксировать верхние пределы цен на сахар – 46 рублей и масло – 110 рублей.