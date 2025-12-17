Ижевск. Удмуртия. В этом году Центральная площадь Ижевска к Новому году будет украшена не традиционным ледовым городком, а световыми конструкциями. Об их тематике и сроках готовности журналистам рассказала замглавы администрации города по соцполитике Наталья Гвоздкова.

Главным элементом оформления станет светящаяся арка в виде башни Ижевского оружейного завода. По словам организаторов, все конструкции уже подготовлены к монтажу, который планируется завершить до 20 декабря.

Решение об отказе от ледовых скульптур связано с неподходящими погодными условиями. Как пояснили в администрации, в этом году не наступило достаточно морозных дней, необходимых для создания и сохранения ледового городка. Опыт прошлого года, когда плюсовые температуры привели к активному таянию конструкций уже со 2 января, также повлиял на выбор формата.

«Мы все ожидали, что погодные условия позволят сделать ледовый городок, но уже на этапе подготовительных процедур стало понятно, что погода не позволит. Поэтому было принято решение заменить его на красивые светящиеся конструкции, которые не зависят от температуры», — сказала Наталья Гвоздкова.

Помимо арки на площади появятся традиционные новогодние фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а часть световых конструкций уже украсила площадь.

Также впервые на площади будет организован каток. Вход со своими коньками будет бесплатным. На месте будет доступна аренда спортинвентаря. Каток будет работать с 10:00 до 20:00.

Из-за организации катка пришлось перенести традиционное место установки горок. Они появятся в районе перголы.

0+