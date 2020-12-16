На центральных улицах Ижевска включили новогоднюю иллюминацию

18 трамваев украсят гирляндами.

Ижевск. Удмуртия. Новогоднюю иллюминацию на центральных улицах Ижевска включили 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба города.

Так, красочные огоньки загорелись на улицах Пушкинской, Кирова, Максима Горького, Лихвинцева, Наговицына, Студенческой, переулке Северном.

К 19 декабря на улице Карла Маркса у эспланады над проезжей частью включат «Бегущего Деда Мороза». Также к этому дню загорятся ёлки в сквере Шувалова, на бульваре Гоголя и на Центральной площади.

Подсветку уже смонтировали у администрации Ижевска вдоль улицы Пушкинской и в скверах города: сквере Победы, Металлургов, оружейника Драгунова, сквере Желаний, Татьянином сквере, сквере Дружбы, а также в сквере Молодоженов.

Помимо улиц гирляндами украсят 18 трамваев Ижевска.