В Удмуртии выявили 208 новых случаев коронавируса, 4 пациента скончались

Врачи выписали 177 выздоровевших.

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро среды, 16 декабря, в Удмуртии выявили 208 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается в группе оперативного штаба Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

90 случаев зарегистрировали в Ижевске. Также диагноз подтвердился у 18 жителей Глазова, 14 жителей Воткинска, 13 жителей Малопургинского района, 11 жителей Увинского района, 11 жителей Якшур-Бодьинского района, 5 жителей Можги, 5 жителей Кизнерского района, 5 жителей Красногорского района, 5 жителей Селтинского района, 5 жителей Сюмсинского района, 4 жителей Завьяловского района, 4 жителей Алнашского района, 4 жителей Кезского района, 3 жителей Можгинского района, 3 жителей Шарканского района.

По 2 случая выявили в Глазовском и Граховском районаз, по одному случаю – в Юкаменском, Воткинском, Вавожском и Балезинском районах.

За сутки скончались 4 пациента: женщине было 88 лет, мужчинам – 80, 78 и 85 лет. Врачи выписали 177 выздоровевших, на лечении остаются 3 335 пациентов, 182 – в тяжелом состоянии.