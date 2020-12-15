В Ижевске разыскивают родню погибших на Великой Отечественной войне бойцов

Останки солдат нашли под Тулой.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске разыскивают родственников боевого лётчика, погибшего в годы Великой Отечественной войны в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Останки бойца обнаружил поисковый отряд «Тульский искатель» на территории Веневского района Тульской области. Благодаря найденному при нём медальону удалось установить, что это Климов Борис Павлович, 1923 года рождения, уроженец Ижевска Удмуртской АССР.

По данным «ОБД-Мемориал», боец призван Увинским РВК. Отец - Климов Павел Степанович, мать - Климова Агриппина Васильевна, брат - Климов Аркадий Павлович. Возможные места проживания семьи в годы Великой отечественной войны — Ижевск, Ува.

Также поисковики обнаружили и подняли советский дальний бомбардировщик ДБ-3А. Самолёт не вернулся с боевого задания в октябре 1941 года.

Специалисты установили личности лётчиков. Среди них обнаружен Костылев Борис Николаевич, 1917 года рождения, сержант, стрелок-радист 22 ДБП. До войны проживал в Ижевске, в доме №30 по улице Красной. Жена — Костылева Мария Ильинична.

В администрации Ижевска просят откликнуться по номеру 8(3412) 41-41-60 всех, кто является родственником погибших или располагает информацией о них.