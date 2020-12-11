Задержанный в автобусе за нарушение масочного режима житель Удмуртии оказался числящимся в розыске

Мужчина задолжал 110 тыс. рублей.

Алнаши. Удмуртия. В Удмуртии нарушитель масочного режима оказался должником. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП по Удмуртской Республике.

Жителя деревни Елкибаево задержали в общественном транспорте, он был без маски. Когда его проверили по базе данных оказалось, что он находится в розыске. В отношении мужчины возбуждено 12 исполнительных производств.

Так, гражданин задолжал более 60 тыс. рублей юрлицу, а также имеет долги по штрафам ГИБДД, уголовным штрафам и алиментам на двух несовершеннолетних детей. Всего свыше 110 тыс. рублей. Так, положительный ответ на запрос судебного пристава поступил из линейного отдела полиции Набережных Челнов.

Своё местонахождение злоумышленник скрывал, на связь не выходил.