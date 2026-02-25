Глазов. Удмуртия. В Глазове осудили 71-летнего водителя автобуса, который попался на использовании заведомо ложного документа. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов Удмуртии.

Мужчина знал, что для работы ему необходимо получить путевой лист на транспортное средство с прохождением обязательного медицинского осмотра водителей. Тем не менее он не прошёл в официальном порядке предрейсовый медосмотр, а сам документ подделал. В этот же день он попался инспектору ГАИ.

На суде водитель признал свою вину. В качестве наказания ему назначили штраф в 6000 рублей.

Напомним, ранее в Ижевске сотрудники Госавтоинспекции поймали водителя маршрутного автобуса, который вышел на работу в нетрезвом виде.