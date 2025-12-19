Алнаши. Удмуртия. В Алнашском районе директора муниципального учреждения обязали заплатить штраф, так как из-за него не была обеспечена безопасная перевозка детей в автобусе. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

С 1 сентября 2025 года для подвоза детей до Алнашской школы был открыт школьный маршрут «с. Алнаши — Южный поселок». Школьников возили на автобусе Центра по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений МО «Алнашский район». Транспорт рассчитан 23 человека.

Установлено, что 21 октября директор центра не провел предрейсовый инструктаж. В результате водитель при перевозке детей не удостоверился, что все едут по правилам: школьники не стали использовать ремни и даже ехали стоя.

По данному факту в отношении директора бюджетного учреждения возбудили дело по части 5 статьи 12.31.1 КоАП России («Осуществление перевозок пассажиров без прохождения водителями соответствующих инструктажей»). Ему выписали штраф.