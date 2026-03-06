Закрыть
Новый автобус начнёт ездить по маршруту №10 в Воткинске

14:10, 06 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Новый автобус начнёт ездить по маршруту №10 в Воткинске
Источник фото: администрация Воткинска
Транспорт купили по просьбе местных жителей.

Воткинск. Удмуртия. Комфортабельный автобус большого класса появился в Воткинске. Об этом сообщает администрация Воткинска.

Жители обратились к депутату Воткинской городской думы, руководителю ООО «Удмуртавтотранс» Андрею Решетникову. Они попросили решить вопрос с переполненностью маршрута №10. 

В результате в рамках муниципального контракта был куплен новый комфортабельный автобус. До 15 марта в него установят навигационное оборудование, после чего транспорт пустят на маршрут №10. Горожане смогут доехать на нём до микрорайона «Конанок». 

Напомним, что в 2023 году в Воткинске на маршрут №10 также покупали новый автобус.   

