Трехметровая ледяная ёлка появится на территории музея-усадьбы Чайковского в Воткинске

На ее создание уйдет 166 блоков льда.

Ижевск. Удмуртия. Ледяная ёлка высотой в 3 м появится на территории усадьбы имени Петра Чайковского в Воткинске. Об этом «Сусанину» рассказали в музее.

Внутри необычного дерева установят цветной прожектор, благодаря которому оно будет светиться. На создание четырехгранной ёлки диаметром в 2,5 м уйдет 166 блоков льда. Работы начнутся в ближайшие выходные.

Зажгут главный новогодний символ в понедельник, 14 декабря. Стоять ёлка будет до тех пор, пока не начнет таять.

Кстати, грядущий Новый год в музее назвали «Хрустальным». «Почему Хрустальный?» - спросите вы. Потому, что в этом году, как никогда раньше, все мы почувствовали хрупкость жизни и бесконечную ценность каждой ее минуты. А еще потому, что 180 лет назад в одной из комнат усадьбы родился ребенок, которого за хрупкость и чистоту души называли «хрустальным», - сообщили в пресс-службе музея.