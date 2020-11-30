«7 чудес света» изваяют изо льда на Центральной площади Ижевска

Материал начнут подготавливать 1 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Темой ледового городка на Центральной площади Ижевска станут 7 чудес света. Об этом сообщает пресс-служба города.

В первый день зимы начнется заготовка льда. На площади смастерят 7 ледяных арок, через которые можно будет попасть в Новый год, в новое столетие и другое. Традиционно жителей будут ждать горки, их установят между Театром оперы и балеты Удмуртии и гостиницей «Парк Инн».

К 19 декабря на Центральной площади Ижевска установят новогоднюю ёлку. Напомним, в прошлом году в столице появилась новая ель высотой в 20 м. Конструкция насчитывает 2330 ветвей, которые украсят 140-метровой гирляндой, 6 типами светящихся элементов, 130 шарами и звездами. На дереве будет возвышаться звезда в виде солярного знака высотой 3 м.

Напомним, ранее глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил о сроках окончания ремонта третьей очереди площади.