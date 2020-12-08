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10-летний танцор из Ижевска может попасть в финал конкурса «Синяя птица»

13:40, 08 декабря, 2020
Дарья Саушина
10-летний танцор из Ижевска может попасть в финал конкурса «Синяя птица»
13:40, 08 декабря, 2020
Дарья Саушина
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#конкурс\n#дети\n#голосование\n#Ижевск\n#телевидение
Фото: pixabay.com
215
0

Жители Удмуртии могут поддержать мальчика, отправив бесплатное смс-сообщение.

Ижевск. Удмуртия. Юный танцор из Ижевска может попасть в финал конкурса «Синяя птица» на телеканале «Россия». Как сообщается в группе правительства Удмуртии в соцсети «ВКонтакте», 10-летний Никита Хайрулин танцует брейк-данс. 6 декабря он выступил на отборочном этапе всероссийского конкурса.
Несмотря на свое мастерство, он не попал в число участников, которых выбрало жюри. Однако изменить ситуацию может зрительское голосование. Поддержать ижевчанина можно, отправив бесплатное смс-сообщение с цифрой 21 на номер 9395. С одного номера телефона можно отправить только одно SMS. Голосование закрывается в 11:00 (МСК)13 декабря.
13:40, 08 декабря, 2020
Дарья Саушина
215
0
#конкурс\n#дети\n#голосование\n#Ижевск\n#телевидение