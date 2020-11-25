«Административки» на туристов из Удмуртии, Маяковский в списке самых стильных писателей и кража рукописей Дарвина: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Утро среды, 25 ноября, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.



Нерадивые туристы:



427 жителей Удмуртии не сообщили о своих тестах на коронавирус по прилете из-за рубежа. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

В отношении нарушителей возбуждаются дела об административном нарушении, таких протоколов уже 56. Всего с 1 августа в регион из-за границы прибыло более 12 тыс. человек. Covid-19 выявили у 185 туристов.

Как выбрать сладости:



Жителям Удмуртии рассказали, как правильно выбирать сладости. Инструкция от Роспотребнадзора России доступна на сайте «Здоровое питание».



Так, специалисты советуют обращать внимание на условия транспортировки и хранения. Кремовые кондитерские изделия должны быть в контейнерах или лотках с крышками, торты - в стандартной таре изготовителя. Товары хранят в чистых, сухих, хорошо проветриваемых помещениях.

Перед покупкой торта нужно обязательно прочитать его состав и обратить внимание на дату изготовления и срок реализации. Так, например, бескремовые торты и пирожные при температуре хранения от +2 до +6 градусов следует держать только 72 часа.



При выборе сладостей лучше всего покупать продукцию местных фабрик, поскольку импортный товар слишком долго транспортируется. Мучные изделия не должны быть слишком хрупкими и легко рассыпаться.



Дзюба в списке лучших:

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром из России в Лиге чемпионов. Об этом пишет «Газета.ru».



Спортсмен стал первым по числу голов среди российских футболистов. Дзюба отличился в матче четвертого тура Лиги чемпионов против «Лацио» (1:3), забив единственный мяч петербургской команды.

В активе нападающего уже девять мячей в 23 матчах в основной стадии Лиги чемпионов.

Самый стильный писатель:



В России выбрали самых стильных писателей. Как сообщает «Газета.ru», опрос провел сервис MyBook.



Первое место занял Владимир Маяковский. Россиянам понравились его костюмы-тройки, желтые рубашки и бушлаты.

За Маяковским идет Сергей Есенин, Антон Чехов, Михаил Булгаков и Александр Блок.



Неожиданная пропажа:



В библиотеки Кембриджа поняли, что у них украли ценные рукописи ученого Чарльза Дарвина. Как сообщает РБК, сама кража произошла 20 лет назад.



Среди пропавших экспонатов был авторский рисунок ученого «Древо жизни» 1837 года. Когда документы пропали – сотрудники решили, что их просто положили не на ту полку. Только сейчас выяснилось, что рукописей нет вовсе.

О происшествии сообщили полиции и Интерполу.





