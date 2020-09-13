Власти Сарапула пообещали помочь семьям погибших при обрушении барака детей

При обрушении заброшенного дома погибли двое подростков.

Сарапул. Удмуртия. Власти Сарапула помогут семьям, дети которых погибли при обрушении заброшенного дома. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Александр Ессен.

«Я приношу самые искренние соболезнования семьям ребят. Вы не останетесь один на один с бедой, мы вас обязательно поддержим и поможем в решении всех возникающих вопросов», - написал он.

Напомним, что 12 сентября трое подростков играли в подвале одного из расселенных домов на улице Амурская в Сарапуле. При обрушении межэтажного перекрытия мальчики 13 и 14 лет погибли. Их товарищ не пострадал. По факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам возбуждено уголовное дело.