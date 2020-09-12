По факту гибели двух детей в Сарапуле возбудили уголовное дело

Третий ребёнок, находившийся на месте трагедии, не пострадал.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей под завалами заброшенного дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

По предварительным данным, днём 12 сентября трое подростков находились в подвале одного из снесённых бараков на улице Амурской, жильцы которого были расселены в 2017 году. В это время обрушились перекрытия. Двое мальчишек 13 и 14 лет оказались под завалами, их товарищ не пострадал. Прибывшие на место спасатели обнаружили под обломками тела погибших.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Расследование продолжается.