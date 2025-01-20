Ижевскую даму-адвоката Нану Парулава суд отправил в СИЗО

Ижевск. Удмуртия. Ижевского адвоката Нану Парулава отправили в СИЗО. Как передаёт Объединённая пресс-служба судов Удмуртии, её обвинили в пособничестве незаконной организации и проведению игорной деятельности.

Индустриальный райсуд Ижевска рассмотрел материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении председателя НО «Коллегия адвокатов Удмуртской Республики «Канон» — адвоката Наны Шилериевны Парулава, обвиняемой в пособничестве незаконной организации и проведении азартных игр на территории Ижевска (часть 5 статьи 33, часть 3 статьи 171.2 УК РФ).

По версии органов следствия, обвиняемая с января по декабрь 2024 года, действуя в составе организованной группы, проводившей азартные игры с использованием интернета на территории Ижевска вне игорной зоны в помещениях на улицах Холмогорова, Орджоникидзе и Авангардная, под видом оказания юридических услуг, действуя в качестве пособника, обеспечивала осуществление преступной деятельности.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, ранее в рамках указанного уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступления 10 жителям республики.

19 января 2025 года в результате комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведённых следователями СК совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержаны организатор и пособник незаконной организации азартных игр.

Следствие считает, что адвокат Нана Парулава, считающаяся пособником, давала советы и указания членам организованной группы, конспирировала преступную деятельность под видом правомерной, скрывала средства и следы преступления, а также совершала иные действия по содействию организованной группе в совершении преступления.

По месту жительства пособника, а также в помещениях, находящихся в собственности организатора, проведены обыски, обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие интерес для следствия.

В судебном заседании обвиняемая и её защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя.

Исследовав представленные материалы дела, заслушав мнения участников процесса, в отношении обвиняемой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 19 марта 2025 года.