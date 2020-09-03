Гособвинитель попросил суд сменить адвоката бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева

Защитник вновь не явилась на суд.

Ижевск. Удмуртия. Государственный обвинитель по делу бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева Дмитрий Походин ходатайствовал о замене адвоката подсудимого. Об этом пишет «Интерфакс».

Причиной для такого обращения стали частые неявки защитника. Походин напомним, что свое выступление в прениях завершил еще 31 июля. Следующей в прениях начала выступать адвокат Соловьева, однако при этом заседания неоднократно откладывались по причине её болезней. Выступить женщина смогла только на двух заседаниях.

В четверг, 3 сентября, защитник также не явилась на суд. В результате прения отложили до 8 сентября.

«Вынуждены констатировать, что по состоянию своего здоровья адвокат Сбоева, очевидно, не может принимать участие в судебном разбирательстве в установленном вами как председательствующим по делу режиме, что нарушает право подсудимого Соловьева на разумные сроки судебного разбирательства его дела», – обратился Походин к судье.

Судья Антон Пермяков разъяснил Александру Соловьеву, что в случае неявки Галины Сбоевой на заседание в течение пяти суток ему будет предложено пригласить другого адвоката, а в случае отказа суд вправе принять меры по назначению ему защитника.

Однако бывший глава Удмуртии заявил, что не согласен с заменой адвоката: «Я против замены моего адвоката. Она находится в настоящее время на больничном, есть больничный лист. Поэтому я против».

Напомним, Александра Соловьева задержали в 2017 году. Его обвиняют в получении взятки в размере 139 млн рублей, а также доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, оказании ему незаконных кадастровых услуг имущественного характера.

В декабре 2018 года экс-руководитель региона полностью признал свою вину в совершении преступления, но уже в январе 2020 года заявил о своей невиновности.

Уголовное дело насчитывает 65 томов.

Сам Александр Соловьев участвовать в прениях отказался.

Как сообщалось ранее, гособвинение потребовало для экс-главы Удмуртии наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 280 млн рублей и запретом занимать должности в органах государственной и муниципальной власти на 3 года.