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Ижевского адвоката Нану Парулава заподозрили в причастности к организации незаконной игорной деятельности

09:55, 20 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Ижевского адвоката Нану Парулава заподозрили в причастности к организации незаконной игорной деятельности
09:55, 20 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
426
0
#Ижевск\n#адвокат
Источник фото: ИА «Сусанин»
426
0

20 января суд должен избрать ей меру пресечения.

Ижевск. Удмуртия. Адвоката Нану Парулава в Ижевске задержали правоохранительные органы. Об этом «Сусанину» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В понедельник, 20 января, в Индустриальном районном суде состоится заседание, где Нане Шилериевне изберут меру пресечения. По сведениям источника, её подозревают в причастности к организации незаконной игорной деятельности.

Адвокат Нана Парулава известна широкой общественности тем, что была защитником экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева, а также ряда чиновников высокого ранга, которые в последние годы в Удмуртии оказывались на скамье подсудимых.

09:55, 20 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
426
0
#Ижевск\n#адвокат