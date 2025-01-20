Ижевского адвоката Нану Парулава заподозрили в причастности к организации незаконной игорной деятельности

Ижевск. Удмуртия. Адвоката Нану Парулава в Ижевске задержали правоохранительные органы. Об этом «Сусанину» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В понедельник, 20 января, в Индустриальном районном суде состоится заседание, где Нане Шилериевне изберут меру пресечения. По сведениям источника, её подозревают в причастности к организации незаконной игорной деятельности.

Адвокат Нана Парулава известна широкой общественности тем, что была защитником экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева, а также ряда чиновников высокого ранга, которые в последние годы в Удмуртии оказывались на скамье подсудимых.