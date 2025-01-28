Верховный суд Удмуртии оставил адвоката Нану Парулава в СИЗО

Ижевск. Удмуртия Верховный суд Удмуртии оставил без изменения меру пресечения председателю Коллегии адвокатов УР «Канон» Нане Парулава. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов республики.

ВС УР рассмотрел апелляционную жалобу защитника на постановление Индустриального райсуда Ижевска от 20 января 2025 года, которым даме-адвокату назначена мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 марта 2025 года.

Напомним, органами предварительного следствия Нана Парулава обвиняется в пособничестве в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием интернета на территории Ижевска вне игорной зоны в помещениях на улицах Холмогорова, Орджоникидзе и Авангардная под видом оказания юридических услуг.

Не согласившись с решением суда, защитник подала апелляционную жалобу, в которой просила отменить постановление суда ввиду негуманности принятого решения, поведения обвиняемой после совершения преступления, данных о её личности и возможности принятия более мягкой меры пресечения. В судебном заседании защитник и обвиняемая просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста либо запрета определённых действий или залога.

Исследовав представленные материалы дела, заслушав мнение участников процесса, учитывая обстоятельства и тяжесть инкриминируемого преступления, данные о личности обвиняемой, Верховный суд республики признал законным и оставил в силе постановление Индустриального райсуда, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы.