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Верховный суд Удмуртии оставил адвоката Нану Парулава в СИЗО

10:15, 28 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Верховный суд Удмуртии оставил адвоката Нану Парулава в СИЗО
10:15, 28 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
279
0
#Ижевск\n#игорный бизнес\n#адвокат
Источник фото: ИА "Сусанин"
279
0

Апелляционная жалоба осталась без удовлетворения.

Ижевск. Удмуртия Верховный суд Удмуртии оставил без изменения меру пресечения председателю Коллегии адвокатов УР «Канон» Нане Парулава. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов республики.

ВС УР рассмотрел апелляционную жалобу защитника на постановление Индустриального райсуда Ижевска от 20 января 2025 года, которым даме-адвокату назначена мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 марта 2025 года.

Напомним, органами предварительного следствия Нана Парулава обвиняется в пособничестве в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием интернета на территории Ижевска вне игорной зоны в помещениях на улицах Холмогорова, Орджоникидзе и Авангардная под видом оказания юридических услуг.

Не согласившись с решением суда, защитник подала апелляционную жалобу, в которой просила отменить постановление суда ввиду негуманности принятого решения, поведения обвиняемой после совершения преступления, данных о её личности и возможности принятия более мягкой меры пресечения. В судебном заседании защитник и обвиняемая просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста либо запрета определённых действий или залога.

Исследовав представленные материалы дела, заслушав мнение участников процесса, учитывая обстоятельства и тяжесть инкриминируемого преступления, данные о личности обвиняемой, Верховный суд республики признал законным и оставил в силе постановление Индустриального райсуда, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы.

10:15, 28 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
279
0
#Ижевск\n#игорный бизнес\n#адвокат