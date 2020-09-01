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Комплексную проверку безопасности учебных заведений проведут в Ижевске

17:30, 01 сентября, 2020
Дмитрий Стрелков
Комплексную проверку безопасности учебных заведений проведут в Ижевске
17:30, 01 сентября, 2020
Дмитрий Стрелков
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#Администрация Ижевска\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#проверка школы
Фото: ИА "Сусанин"
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Родители и общественники смогут проверить уровень безопасности учёбы и питания детей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске предложили создать рабочую группу для мониторинга безопасности в школах города. С инициативой выступила директор школы №16 Жанна Таранникова.

«Я предлагаю для того, чтобы была более стабильная ситуация, и родители не волновались, создать рабочую группу, которая будет мониторить безопасность учебного процесса и питания в школах Ижевска. Надеюсь, что в случае создания, в группу войдут не только представители горадминистрации и школ, но родители и представители общественности», — заявила Жанна Владимировна.

Она подчеркнула, что главное на сегодняшний день — безопасность образовательного процесса. Она включает в себя обязательное разведение потоков детей. Например, в школе №16 развели потоки на три входные группы: через главный вход — средняя и старшая школа, через другие два — начальная школа.

«Везде будут дежурить учителя, работают врач и фельдшер, которые будут заниматься вопросами безопасности здоровья. На входе будет термометрия. Приборов достаточно. В школе 12 рециркуляторов. Большие стоят в столовой, спортивном и актовом залах. В классах — размером поменьше», — продемонстрировала готовность директор школы.

Также она отметила, что важная часть безопасности здоровья «завязана» на правильном питании.

«Мы рады, что выполняется программа, инициированная президентом России Владимиром Путиным, по обеспечению бесплатным горячим питанием всех школьников с 1 по 4 класс. На сегодняшний день наша столовая готова принять ребят. Здесь также развели потоки учащихся. Столы расставлены так, чтобы дети приходили классом, не пересекаясь друг с другом. У каждого класса своё расписание питания. Сотрудники столовой также полностью «упакованы» в средства индивидуальной защиты», — сказала Жанна Таранникова.

Относительно же создания рабочей группы директор отметила, что в каждом районе Ижевска можно обойти по 10-12 школ за сентябрь-октябрь, первые месяцы «переходного» периода, проверяя все меры безопасности.

Замглавы администрации Ижевска Дмитрий Чистяков поддержал инициативу по созданию подобной рабочей группы.

«Самый главный вопрос всегда — безопасность детей. Этот год просто внёс коррективы. Жанна Владимировна вышла с предложением создать группу для мониторинга реализации двух этих важный вопросов — безопасности во время пандемии и качественное питание», — сказал Чистяков.

Также муниципальный чиновник заверил, что все школы Ижевска готовы реализовать «этот большой, сложный и нужный проект — организация бесплатным горячим питанием учеников начальных классов».

«Мы готовы. У нас нет никаких вопросов ни по организации, ни по финансированию. Единое меню согласовано, прорабатывалось вместе с Роспотребнадзором. Вскоре оно появится на сайтах всех школ», — подчеркнул Чистяков.

Представитель общественной организации «Совет отцов» Дмитрий Выдрин рассказал, что объехал не одну школу города.

«Ощущения очень хорошие. Как родитель могу сказать, что у меня только хорошие отзывы по готовности и безопасности наших школ. Вопросов у родителей хватает перед началом непростого учебного года. Один из основных — питание детей, безопасность их здоровья», — отметил Выдрин.

Он заверил, что в случае создания рабочей группы готов вступить в неё. А в ходе работы обращать внимание на то, как детей кормят: проводить пробы, диалоги с родителями и детьми, собирать пожелания и замечания. Проверять, насколько выполняются рекомендации, данные школам.

Напомним, ранее глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил, что берёт под личный контроль все вопросы, связанные с обеспечением бесплатным горячим питанием, санитарно-эпидемиологической безопасностью в образовательных организациях.

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17:30, 01 сентября, 2020
Дмитрий Стрелков
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#Администрация Ижевска\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#проверка школы

 

 

 


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