В Ижевске откроют горячую линию по вопросам школьного образования

1 сентября в столице Удмуртии за школьные парты сядут 77,5 тыс. учеников.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска проанонсировал организацию горячей телефонной линии по вопросам школьного образования. В понедельник, 31 августа, Олег Бекмеметьев напомнил, что 1 сентября за парты сядут 77,5 тысяч юных горожан.

«Как глава города я распорядился организовать горячую линию на базе управления образования. Дорогие родители, звоните, если возникают каки-то вопросы», — сказал Олег Бекмеметьев.

41-45-69 — организация горячего питания в школах;

41-45-60 — обеспечение мер безопасности в школах.

Кроме того, Олег Бекмеметьев подчеркнул, что берёт под личный контроль всё, что происходит в школах города. Для этого градоначальник озвучил номер мобильного телефона для СМС-сообщений: 8 922 508-25-10.

На личный номер главы Ижевска можно отправлять только сообщения, а не звонить, и только с 1 сентября.