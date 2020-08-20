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Щебенение дорог и ремонт ливневки на «Болоте» в Ижевске, заработки силовиков и рекордные госзаимствования: что произошло минувшей ночью

08:00, 20 августа, 2020
Анна Торхова
Щебенение дорог и ремонт ливневки на «Болоте» в Ижевске, заработки силовиков и рекордные госзаимствования: что произошло минувшей ночью
08:00, 20 августа, 2020
Анна Торхова
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#бюджет\n#дороги\n#ФСБ\n#МВД\n#Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#займ
Фото: arzik2
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О чем писали, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре уже четверг. Кстати, 20 августа отмечается Всемирный день лени, поэтому немного полениться сегодня совсем не вредно.

«Болото»:

В микрорайоне Ижевска, известном среди горожан как «Болото», в этом году проведут щебенение части дорог. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

Так, щебень уложат на самых нуждающихся участках переулка Революционного, улицы Комбинатной и проезда Мурмана, улицы и проезда Обнорского, а также улицы и проезда Торфяных.

На улице Магистральной планируется сделать тротуар, чтобы ученикам было удобнее идти к школе №65. Если средства получится изыскать за счет экономии от торгов, то участок сделают уже осенью.

На перекрестке улиц Карла Маркса и Чугуевского, который всегда затапливает во время дождей, глава пообещал решить вопрос с ливневкой. В конце сентября там начнется ее реконструкция.

На карантин?

Вечером 19 августа глава Удмуртии провел очередной прямой эфир в соцсетях. Пользователь задала руководителю вопрос о введении карантина с 20 сентября из-за возможной новой волны коронавируса.

«Такого решения нет. Мы стремимся, пусть и с мерами безопасности, но все-таки возвращаться к нормальной жизни», - пояснил ситуацию глава. Обо всех изменения Бречалов пообещал оперативно информировать население.

В долгах:

Объем внутренних госзаимствований России в 2020 году может стать рекордным за последние 15 лет. Об этом пишет РБК.

Их размер может достичь 4,1 трлн рублей. Без значительных госзаймов правительству Росси не удастся покрыть дефицит бюджета, который близится к 5% ВВП – около 5 трлн рублей.

В первое полугодие Минфин запланировал увеличение статьи расходов в бюджете. Положительные корректировки предполагают сумму в 5,4 трлн рублей, что на 4,4 трлн рублей больше, чем в 2019 году. Связано это с большими расходами на борьбу с коронавируом и его последствиями.

Уровень расходов в этом году стал максимальным за последние 5 лет – 48,5%.

Пост:

Житель Одессы попал под домашний арест и теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы из-за поста в Фейсбук. Об этом пишут «Известия».

В соцсети он опубликовал герб СССР, пятиконечную звезду, изображение серпа и молота и коммунистического деятеля.

Служба безопасности Украины посчитала это распространением коммунистической символики. В доме мужчины провели обыск, изъяли компьютер, в отношении одессита возбудили уголовное дело.

Суд поддержал требования СБУ и прокуратуры отправить обвиняемого под домашний арест, отказавшись от более мягкой меры пресечения.

Заработал:

Среди членов силовых ведомств России больше всех в прошлом году получилось заработать замглавы МВД Виталию Шулику -26,7 млн рублей. Документы опубикованы на сайтах правоохранителей.

Для сравнения, в 2018 году в его декларации доход составлял около 4 млн рублей.

Немного меньше заработал замруководителя Главного военного следственного управления СК России Сергей Бедин. В его документах указано 19 млн рублей.

Третьим в списке стал зампрокурора ЯНАО Александр Демин с годовым заработком 16,7 млн рублей, однако в прошлом году он занимал должность замруководителя Дальневосточного следственного управления СКР на транспорте.

Среди руководителей ведомств наибольший доход показал руководитель ФСБ Александр Бортников – 13,6 млн рублей.

08:00, 20 августа, 2020
Анна Торхова
113
0
#бюджет\n#дороги\n#ФСБ\n#МВД\n#Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#займ

 

 

 


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