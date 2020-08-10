Итоги дня: снижение налоговых поступлений в бюджет Удмуртии, жертвы мошенников и прогноз погоды

Обзор самых интересных новостей понедельника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро понедельника, в Удмуртии выявили еще 26 новых случаев коронавируса. Врачи выписали 6 выздоровевших.

Снижение:

В Удмуртии почти на 20% снизились налоговые и неналоговые доходы бюджета. При этом доходная часть бюджета республики не изменилась за счёт увеличения поступлений из федеральной казны.

Не ведись:

За прошедшие выходные мошенники похитили более 1,7 млн рублей с банковских карт жителей Удмуртии. Жертвами злоумышленников стали 20 человек в возрасте от 23 до 88 лет.

О погоде:

Похолодание в Удмуртии продолжится: во второй половине недели будет не теплее +13, +18 градусов по Цельсию. Кроме того, на территории республики прогнозируются дожди.