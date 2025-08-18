Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала 2025 года в бюджет республики поступило 86,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства финансов.

Из этих денег 67,6 млрд составили налоговые и неналоговые доходы. Отмечается рост на 111,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Увеличение обусловлено ростом поступлений по налогу на доходы физических лиц (рост на 26,6%), по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (рост на 29,3%)», — говорится в сообщении.

Остальная часть дохода — безвозмездные поступления — 18,6 млрд рублей. Здесь рост по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составил 6,3%.

Расходы из бюджета Удмуртии за семь месяцев составили 79,6 млрд рублей, это на 20,8% больше, чем годом ранее. Отмечается, что большая часть расходов связана с социальными нуждами, такими как зарплата бюджетников, соцподдержка, образование, здравоохранение, культура и спорт.

Так, на заработную плату направлено 40,4 млрд рублей. Это на 119,7% больше, чем в прошлом году. На реализацию нацпроектов — 8,1 млрд, на содержание дорог — 7,4 млрд, на ремонт инфраструктуры — 2,6 млрд, на поддержку сельского хозяйства — 1,6 млрд.

Государственный долг Удмуртии на 1 августа составил 66,4 млрд рублей.

«С начала года объем государственного долга Удмуртской Республики увеличился на 275,6 млн рублей в связи с получением казначейского инфраструктурного кредита сроком до 30 мая 2040 года по ставке 3% годовых», — делятся в Минфине региона.

Отмечается, что в республике просроченных долговых обязательств нет.