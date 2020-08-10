Врачи выписали еще 6 выздоровевших.

Ижевск. Удмуртия. 26 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии за сутки. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

«Диагноз подтвердился у 12 жителей Ижевска, 3 жителей Увинского района, по два случая зарегистрировано в Малопургинском районе, Глазове и Сарапуле, по одному случаю – в Воткинском, Глазовском, Завьяловском, Игринском районах и Можге», – отмечается в сообщении.

Врачи выписали 6 выздоровевших.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали уже 2 628 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 2 155 человек выздоровели, 55 – скончались.