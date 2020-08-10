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В Удмуртии почти на 20% снизились налоговые и неналоговые доходы бюджета

16:35, 10 августа, 2020
Анастасия Шевченко
В Удмуртии почти на 20% снизились налоговые и неналоговые доходы бюджета
16:35, 10 августа, 2020
Анастасия Шевченко
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#бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
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В регионе увеличились поступления из федеральной казны.

Ижевск. Удмуртия. Поступления в консолидированный бюджет Удмуртии остались на уровне 2019 года. Данные приведены за 7 месяцев 2020 года, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Всего за этот период в региональный бюджет поступило 50,1 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 33,2 млрд рублей, что на 17,9% ниже доходов прошлого года.  

При этом в Удмуртии увеличились безвозмездные поступления из федерального бюджета. В первое полугодие 2020 года они составили 14,4 млрд рублей, дотации — 7,5 млрд рублей. В пресс-службе отметили, что рост связан с получением дополнительной дотации на обеспечение сбалансированности бюджета в сумме 3,09 млрд рублей и на перепрофилирование Covid-центров в сумме 600,8 млн рублей.

Целевые субсидии поступили в Удмуртию объеме 2,97 млрд рублей. Они пошли на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, стимулирование развития АПК и поддержку сельскохозяйственного производства.

Субвенции на исполнение переданных полномочий составили 2,5 млрд рублей. Это выплата пособий безработным жителям и ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Другие межбюджетные трансферты в размере 974,1 млн рублей пошли на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам и работникам стационарных организаций социального обслуживания.

Напомним, что ранее администрация Ижевска отчиталась об исполнении бюджета за первое полугодие 2020 года. Поступления налоговых и неналоговых платежей снизились на 1,2 млрд рублей. Согласно бюджетному плану, за 2020 год город должен получить почти 5,5 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов.

16:35, 10 августа, 2020
Анастасия Шевченко
192
0
#бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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