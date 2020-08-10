Администрация Сарапульского района задолжала своим подрядчикам почти 900 тыс рублей

В ситуацию вмешалась прокуратура.





Сарапул. Удмуртия. Администрация Сарапульского района погасила долги перед своими подрядчиками после вмешательства надзорных органов. Об это сообщает пресс-службы прокуратуры Удмуртской Республики.

Установлено, что администрация района заключила два муниципальных контракта с предпринимателями на выполнение хозяйственных работ. Подрядчики уложились в срок и между сторонами были подписаны акты приёмки. Однако оплата от администрации вовремя не поступила.

При проведении районной прокуратурой проверки оказалось, что сумма задолженности по упомянутым соглашениям составляет 872 тыс. рублей.

После вмешательства надзорного органа задолженность по оплате перед подрядчиками полностью погашена.