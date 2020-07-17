Итоги дня: массовая гибель пчел в Удмуртии, штраф за некачественный сыр и правила ношения масок

Обзор самых интересных новостей пятницы от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро пятницы, 17 июля, коронавирус подтвердился у еще 40 жителей Удмуртии. Общее число заболевших с начала пандемии составило 2006 человек. 1 420 заразившихся выздоровели, 35 пациентов с коронавирусом скончались.

Последствия непогоды:

Вечером 16 июля в Удмуртии бушевала непогода. Из-за грозы и сильного ветра повалило деревья и заборы. В Игринском районе прошел град. Жители некоторых населенных пунктов остались без электричества.

Штраф:

Одно из предприятий Можги оштрафовали за производство некачественного «Голландского» сыра. Испытания показали наличие в продукте растительных масел и жиров на растительной основе.

Гибель пчел:

В 4 районах Удмуртии снова начали массово гибнуть пчелы. В числе пострадавших – хозяйства Вавожского и Шарканского районов. Одно сельхозпредприятие уже привлекли к ответственности за распыление пестицидов.

Режим новый, правила старые:

Жителям Удмуртии рассказали о ношении медицинских масок в условиях рекомендательного режима. Например, обязательно нужно пользоваться средства защиты в больницах и поликлиниках.