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В Удмуртии из-за обработки полей вновь начали гибнуть пчелы

15:15, 17 июля, 2020
Анна Торхова
В Удмуртии из-за обработки полей вновь начали гибнуть пчелы
15:15, 17 июля, 2020
Анна Торхова
153
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#Шаркан\n#Удмуртия\n#насекомые\n#пчелы
Фото: pixabay.com
153
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В полицию обратились уже 6 пасечников.

Шаркан. Удмуртия. В 4 районах Удмуртии снова начали массово гибнуть пчелы. Об этом говорится в сюжете ГТРК «Удмуртия».

«Думаю, что многие помнят (кто-то прочувствовал на себе) историю с гибелью пчёл прошлым летом. В этом году у нас уже появились новые обращения по аналогичным фактам», - написала на своей странице в соцсети «Вконтакте» зампред правительства Удмуртии, министр сельского хозяйства региона Ольга Абрамова.

На одной из пасек Шарканского района лежат горы мертвых пчел. По словам пасечника Полины Вахрушевой, насекомые падают как парализованные. Причиной мора, как и в том году, стала обработка полей ядохимикатами. Это подтвердили результаты исследований.

В администрации Шарканского района пояснили, что за 3 дня до обработки полей в местной газете разместили объявление о проводимом мероприятии, однако газета вышла после обработки пестицидами. Также о мероприятии сообщили в соцсетях. 

В настоящее время уже 6 пасечников обратились в полицию. «Мы отрабатываем список наименее безопасных для пчел препаратов, чтобы довести их до сельхозтоваропроизводителей», - рассказала ГТРК Ольга Абрамова.

В Вавожском районе одно сельхозпредприятие уже привлекли к административной ответственности по статье 10.6 КоАП России («Нарушение ветеринарно-санитарных правил»). Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии. Известно, что в июне 2020 года предприятие обработало рапс пестицидами, не оповестив в установленный срок до химобработки владельца пасеки района о применяемом ядохимикате, способе, времени обработке и изоляции пчел. В связи с этим насекомые погибли.

Юрлицу придется заплатить штраф 10 тыс. рублей.

Напомним, летом 2019 года в Удмуртии произошла массовая гибель пчел. Тогда причиной стали грубые нарушения сельхозпроизводителями регламента безопасного применения пестицидов при обработке полей. Проблема возникла не только в Удмуртии, но и в Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях, а также в Алтайском крае.

В Управлении ветеринарии по республике напоминают, в случае внезапного падежа насекомых или их массового заболевания, необходимо сразу сообщать в ведомство.

В Удмуртии сегодня насчитывается 3999 пасек и более 45 тыс. пчелосемей. Для решения проблем пасечников и развития их хозяйства в Удмуртии откроют ассоциацию пчеловодов. Отделения появятся в каждом районе.

Тем пасечникам, которые работают нелегально, потери не возместят. Владельцы должны иметь паспорт, который является учетным документом.

15:15, 17 июля, 2020
Анна Торхова
153
0
#Шаркан\n#Удмуртия\n#насекомые\n#пчелы

 

 

 


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