Непогода в Удмуртии, повышение цен на газ в России и исчезнувшая с карт «Google» Палестина: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Последний день рабочей недели мы вновь начинаем с нашего традиционного обзора новостей.

Гроза:

Вечером 16 июля в Удмуртии бушевала непогода: прошла гроза, порывы ветра достигали 20 м/с. В соцсетях жители поделились красотами природного явления и последствия разгула стихии.

Где-то ветер повалил деревья:





Воткинск:

фото: Максим Пронин

фото: Владимир Иутин





А в Игринском районе прошел град:





Фото: Надежда Галичанина





Дорога:

В Удмуртии 16 июля начался ремонт последней региональной трассы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги-2020». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Работы стартовали на дороге (Якшур-Бодья-Шаркан)-Петуньки в Шарканском районе. Дорожники полностью снимут верхнее покрытие, усилят основание дороги и уложат 2 слоя асфальтобетона. Также там укрепят обочины, обустроят съезды. Всего реконструируют 5,7 км полотна.

В настоящее время из 19 дорог работы ведутся на 12, 7 объектов уже сданы.

Подорожает:

С 1 августа в России вырастут цены на газ. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы России.

«Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу», — сообщается в тексте.

Так, теперь для Удмуртии цена на газ за 1 тыс. куб.м. составит 3709 рублей. Для сравнения, в Московской области она составит 3921 рубль.

Нет на карте:

На картах «Гугл» перестала отображаться Палестина. Об этом пишет «Лайф.ru».

При вводе названия высвечиваются только соседние государства. Как пояснили в «Гугл», компания таким образом пытается сохранить нейтралитет в отношении геополитических споров, а также объективно отображать спорные области на картах.

В президенты:

Герцогиня Сассекская Меган Маркл намерена баллотироваться в президенты США. Об этом пишет «Лента. ру».

По словам королевского эксперта Беверли Тернер, Маркл всерьез планирует бороться за место в Белом доме. «Уверена, что это все часть плана. Может, это произойдет не очень скоро, но это случится», - добавила она.

Герцогиня ранее не раз признавалась, что хочет изменить мир.

Напомним, с 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл больше не исполняют обязанности членов королевской семьи.

За пост президента США также намерен бороться рэпер Канье Уэст.