Минздрав Удмуртии: в больницах нужно обязательно носить медицинские маски

В таких учреждениях высокий риск заразиться коронавирусом.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии дали рекомендации по ношению медицинских масок в условиях рекомендательного режима. Видеоинтервью с замминистром здравоохранения Удмуртской Республики Никитой Свириным поделилась телекомпания «Моя Удмуртия».

В частности, Никита Свирин призвал жителей региона надевать маски при посещении больниц и поликлиник. Он отметил, что даже при рекомендательном масочном режиме не стоит пренебрегать средствами индивидуальной защиты.

«Минздрав рекомендует: если вы идете в общественные места — использовать средства индивидуальной защиты, это раз. Тем более, если вы посещаете медицинские организации, в которых выше риск встретиться с заболевшим или, допустим, контактным человеком, это два. То есть тут обязательно носить средства индивидуальной защиты: это важно для вашего здоровья», — рассказал замминистра здравоохранения Удмуртии.

Он добавил, что медицинские маски также стоит носить, если вы собираетесь в какое-либо место, где будет больше 2-3 человек и они будут ближе к вам, чем на метр.

Напомним, что масочный режим в Удмуртии ввели 30 апреля, однако 13 июля он стал рекомендательным. Маски по-прежнему советуют носить во всех местах общественного скопления: в магазинах, общественном транспорте, банках, такси, лифтах, аптеках, парикмахерских, отделениях связи, МФЦ, салонах красоты, ломбардах, юридических компаниях и в других помещениях, где находятся или находились люди. При этом предприниматели на свое усмотрение могут сохранить обязательное ношение средств индивидуальной защиты. ВОЗ рекомендуют носить маски во всех людных местах. Это особенно касается пожилых людей и сотрудников здравоохранения.