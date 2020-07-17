Количество случаев коронавируса в Удмуртии с начала пандемии превысило 2 тысячи

За последние сутки в республике выявили еще 40 случаев заражения.

Ижевск. Удмуртия. Коронавирус подтвердился у еще 40 жителей Удмуртии. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети ВКонтакте. Таким образом, на утро 17 июля общее число заболевших с начала пандемии составило 2006 человек.

За последние сутки 25 случаев заражения выявили в Ижевске, 4 – в Сарапуле, по 3 – в Глазове и Балезинском районе, 2 – в Глазовском районе, по 1 – в Алнашском, Игринском и Кезском районах. 15 пациентов выздоровели. Общее число вылечившихся составляет 1 420 человек, 35 пациентов с коронавирусом скончались. 551 житель республики продолжает лечение.