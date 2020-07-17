Можгинское предприятие оштрафовали за растительные жиры в «Голландском» сыре

Компанию лишили права выпускать продукт с таким названием.

Можга. Удмуртия. Одно из предприятий Можги оштрафовали за производство некачественного «Голландского» сыра. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике.

Ещё 25 июля 2019 года Управлением в одном из ижевских детсадов была отобрана проба сыра «Голландский» с массовой долей жира 45%, изготовленного в Можге.

Испытания показали наличие в сыре растительных масел и жиров на растительной основе, что нарушает российское законодательство и техрегламент ЕАЭС. Анализ данных в системе «Меркурий» показал, что недопустимые ингредиенты добавил производитель.

Организацию оштрафовали на 100 тыс. рублей. Владелец, не согласившись с действиями Россельхознадзора, подал две апелляционные жалобы в арбитражные суды, которые были оставлены без удовлетворения.

10 июля 2020 года суд апелляционной инстанции подтвердил законность решения Управления Россельхознадзора. Действие декларации о соответствии на сыр «Голландский» прекращено. Предприятие больше не сможет изготавливать продукт с таким названием.

Напомним, что аналогичная ситуация произошла с увинским производителем, который также добавлял в «Голландский» сыр растительные жиры. Предприятие оштрафовали.