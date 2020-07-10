Итоги дня: сдача лесов в Удмуртии в аренду, рост числа утонувших и прогноз погоды

Обзор самых интересных новостей пятницы от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро пятницы, 10 июля, в Удмуртии выявили 49 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составило 1 701 человек. Врачи выписали еще 32 пациента, количество выздоровевших выросло до 1 329 человек. С начала пандемии 32 жителя Удмуртии с коронавирусом скончались.

Новый вид использования:

В Удмуртии начнут сдавать предпринимателям леса в аренду под сбор ягод и грибов. Уже в 2020 году в Балезинском районе начнут заготовку лекарственной чаги — березового гриба.

Быть или не быть?

Власти Ижевска отменили проведение конкурса по заключению концессии на городское освещение. Причиной стали распространение коронавируса и нехватка денег.

Происшествия:

Жаркая погода, установившаяся в Удмуртии, привела к увеличению количества происшествий на воде. За два последних дня на водоемах один человек пропал и двое утонули.

О погоде:

В ближайшие дни в Удмуртии станет немного прохладнее. Вечером в пятницу и в ночь на субботу пройдут дожди, местами – грозы. В понедельник жара в республику вернется.