49 случаев коронавируса выявили в Удмуртии за сутки

Количество выписанных составило 32 человека.

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в Удмуртии выявили 49 случаев заражения коронавирусом. Об этом утром 10 июля на своей странице в ВКонтакте сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Диагноз подтвердился у 21 жителя Ижевска, 7 жителей Завьяловского района, по 4 случая в Можге и Балезинском районе, 3 в Кизнерском районе, по 2 случая в Глазове и Кезском районе, по одному случаю в Воткинске, Сарапуле, Вавожском, Игринском, Сюмсинском, Увинском районах.

Врачи выписали еще 32 пациента, общее количество выздоровевших составляет 1329 человек. С начала пандемии 32 жителя Удмуртии с коронавирусом скончались.