Подключение канализации

В администрации Можги рассказали, когда заработает новая канализационная сеть в микрорайоне Дубитель. Работы по подключению к насосной станции (КНС-1) обещают выполнить в апреле 2026 года.

Фейк

В Удмуртии опровергли фейк о том, что в республике обязывают предприятия предоставлять кандидатов на военную службу в ВС РФ.

Вход ограничат

Парк «Берёзовая роща» в Ижевске закроют до сентября на время благоустройства территории. С 13 апреля добраться до моста через речку Карлутку от входа в парк можно будет по восточной аллее.

Здание на продажу

В селе Зура Игринского района продаётся здание этапной тюрьмы для ссыльных, построенное в 1820-х годах.

Опасный лёд

Глава Воткинска Алексей Заметаев подписал распоряжение о запрете выхода на лёд городских водоёмов. Ограничение вводится с 7 апреля в связи с потеплением и потерей ледовым покровом прочности.

Имена сироткам

Клички получили трое осиротевших медвежат, которых спасли в Удмуртии. Сотрудники Минприроды назвали сестричек Карамелькой, Коврижкой и Плюшкой.