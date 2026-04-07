Главные новости вторника, 7 апреля.
Подключение канализации
В администрации Можги рассказали, когда заработает новая канализационная сеть в микрорайоне Дубитель. Работы по подключению к насосной станции (КНС-1) обещают выполнить в апреле 2026 года.
Фейк
В Удмуртии опровергли фейк о том, что в республике обязывают предприятия предоставлять кандидатов на военную службу в ВС РФ.
Вход ограничат
Парк «Берёзовая роща» в Ижевске закроют до сентября на время благоустройства территории. С 13 апреля добраться до моста через речку Карлутку от входа в парк можно будет по восточной аллее.
Здание на продажу
В селе Зура Игринского района продаётся здание этапной тюрьмы для ссыльных, построенное в 1820-х годах.
Опасный лёд
Глава Воткинска Алексей Заметаев подписал распоряжение о запрете выхода на лёд городских водоёмов. Ограничение вводится с 7 апреля в связи с потеплением и потерей ледовым покровом прочности.
Имена сироткам
Клички получили трое осиротевших медвежат, которых спасли в Удмуртии. Сотрудники Минприроды назвали сестричек Карамелькой, Коврижкой и Плюшкой.
