Картина дня: фейк об отборе кандидатов на военную службу в Удмуртии и ограничение на вход в ижевский парк «Берёзовая роща»

18:00, 07 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Картина дня: фейк об отборе кандидатов на военную службу в Удмуртии и ограничение на вход в ижевский парк «Берёзовая роща»
18:00, 07 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск #Удмуртия #Картина дня
Главные новости вторника, 7 апреля.

Подключение канализации

В администрации Можги рассказали, когда заработает новая канализационная сеть в микрорайоне Дубитель. Работы по подключению к насосной станции (КНС-1) обещают выполнить в апреле 2026 года

Фейк 

В Удмуртии опровергли фейк о том, что в республике обязывают предприятия предоставлять кандидатов на военную службу в ВС РФ

Вход ограничат

Парк «Берёзовая роща» в Ижевске закроют до сентября на время благоустройства территории. С 13 апреля добраться до моста через речку Карлутку от входа в парк можно будет по восточной аллее

Здание на продажу

В селе Зура Игринского района продаётся здание этапной тюрьмы для ссыльных, построенное в 1820-х годах

Опасный лёд

Глава Воткинска Алексей Заметаев подписал распоряжение о запрете выхода на лёд городских водоёмов. Ограничение вводится с 7 апреля в связи с потеплением и потерей ледовым покровом прочности

Имена сироткам

Клички получили трое осиротевших медвежат, которых спасли в Удмуртии. Сотрудники Минприроды назвали сестричек Карамелькой, Коврижкой и Плюшкой

18:00, 07 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Картина дня