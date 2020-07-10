В начале следующей недели жара вернется.

Ижевск. Удмуртия. В ближайшие дни в Удмуртии станет немного прохладнее. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

«Сегодня (10 июля – прим.ред.) к территории Удмуртии подходит фронтальная система, местами пройдут дожди (преимущественно в западных районах), местами с грозами и градом», – отметили синоптики.

Ближайшей ночью прогнозируются дожди и туманы. В субботу и в воскресенье осадков не ожидается, однако будет немного прохладнее. 11 июля воздух прогреется до +22, +27 градусов по Цельсию, 12 июля – до +24, +29 градусов.

В начале следующей недели жара вернется: из-за выноса тепла с южных регионов страны днем ожидается до +30, +33 градусов.