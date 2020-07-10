  • $ 71.23 ↑
  • € 80.27 ↓

Один человек пропал и двое утонули на водоемах Удмуртии за два дня

11:20, 10 июля, 2020
Ксения Чернова
Один человек пропал и двое утонули на водоемах Удмуртии за два дня
11:20, 10 июля, 2020
Ксения Чернова
608
0
#МЧС\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Сарапул\n#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#жара\n#лето\n#Завьялово\n#происшествие\n#купальный сезон
Фото: vk.com (МЧС Удмуртии)
608
0

Еще одному тонущему повезло – его вовремя заметили другие отдыхающие.

Ижевск. Удмуртия. Жаркая погода, установившаяся в Удмуртии, привела к увеличению количества происшествий на воде. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, за два последних дня на водоемах один человек пропал и двое утонули.

В четверг, 9 июля, в Воткинске прохожие заметили в воде тело мужчины. Труп извлекли спасатели, его личность пока не установлена. Причины произошедшего в настоящее время устанавливают.

В тот же день на реке Кама пропал 64-летний мужчина. Он ушел на рыбалку и не вернулся. Друг, который отправился с ним, потерял с мужчиной связь.

«В результате поисковых мероприятий обследовано 400 га акватории и 9 км береговой линии реки Кама от деревни Дулесово до Сарапула. Поисковые мероприятий результатов не дали, поиск продолжается», – отметили в ведомстве.

Примерно в то же время на пруду в деревне Яган-Докья в Малопургинском районе две сестры 62 и 59 лет спасли мужчину. Они заметили его в воде на расстоянии двух метров от берега. Женщины вытащили мужчину из воды и сделали ему искусственное дыхание, а потом передали сотрудникам скорой помощи. Выяснилось, что спасенный отдыхал на водоёме в состоянии алкогольного опьянения.

В ночь на пятницу, 10 июля, компания молодых людей отдыхала на пруду в деревне Русский Вожой в Завьяловском районе. Под утро они решили искупаться, позже оказалась, что одна из девушек не вышла из воды. Её тело нашли прибывшие на место спасатели.

Всего с начала года на водоёмах республики утонуло 12 человек, 8 из них – с начала открытия купального сезона. В числе погибших – 12-летний ребенок.

В ведомстве напомнили об основных правилах поведения на воде: нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения, в незнакомых и не оборудованных для этого местах, заплывать за границы пляжа. Также опасно заходить в воду в темное время суток.

11:20, 10 июля, 2020
Ксения Чернова
608
0
#МЧС\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Сарапул\n#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#жара\n#лето\n#Завьялово\n#происшествие\n#купальный сезон

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

300-е производство в Ижевске станет промышленным парком

16:09, 07 июля, 2020
3221

Глава Удмуртии предложил заменить обязательное ношение масок на рекомендацию

3042
10:18, 06 июля, 2020

Мемориал погибшим спецназовцам открылся в Ижевске

2665
14:51, 05 июля, 2020

Ученые в Удмуртии подтвердили пользу люпинов для сельхозугодий

2518
17:55, 05 июля, 2020

Глава Воткинска: непогода наделала немало бед в городе

2200
15:20, 05 июля, 2020

Отрицавшего коронавирус и захватившего монастырь уральского священнослужителя оштрафовали

13:47, 07 июля, 2020
3071

В Москве госпитализировали народного артиста Геннадия Хазанова

2026
11:00, 04 июля, 2020

Замминистра науки России отказалась признать вину в хищении бюджетных 40 млн рублей

1452
13:00, 04 июля, 2020

В России введут особый режим налогообложения для предпринимателей, не уложившихся в требования упрощенки

1431
17:33, 07 июля, 2020

Старинный храм полностью сгорел в Томской области

1265
15:00, 04 июля, 2020

В Австрии застрелили просителя убежища из России

10:55, 05 июля, 2020
1534

Австралийскому коту удалось выжить после 12-минутной стирки в машинке

1461
17:00, 04 июля, 2020

Шестеро гонщиков не встали на колено перед стартом «Формулы-1» в Австрии

1442
18:36, 05 июля, 2020

Более сотни человек доставили в больницу после взрыва на фабрике фейерверков в Турции

1290
10:40, 04 июля, 2020

В честь Элтона Джона в Англии отчеканят золотую монету весом в 1 кг

1182
19:06, 06 июля, 2020

Лонгриды

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020

Новая профессия с нуля

10:34, 11 июня, 2020

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020

Жизнь онлайн при пандемии коронавируса

10:10, 17 апреля, 2020