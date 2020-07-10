Один человек пропал и двое утонули на водоемах Удмуртии за два дня

Еще одному тонущему повезло – его вовремя заметили другие отдыхающие.

Ижевск. Удмуртия. Жаркая погода, установившаяся в Удмуртии, привела к увеличению количества происшествий на воде. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, за два последних дня на водоемах один человек пропал и двое утонули.

В четверг, 9 июля, в Воткинске прохожие заметили в воде тело мужчины. Труп извлекли спасатели, его личность пока не установлена. Причины произошедшего в настоящее время устанавливают.

В тот же день на реке Кама пропал 64-летний мужчина. Он ушел на рыбалку и не вернулся. Друг, который отправился с ним, потерял с мужчиной связь.

«В результате поисковых мероприятий обследовано 400 га акватории и 9 км береговой линии реки Кама от деревни Дулесово до Сарапула. Поисковые мероприятий результатов не дали, поиск продолжается», – отметили в ведомстве.

Примерно в то же время на пруду в деревне Яган-Докья в Малопургинском районе две сестры 62 и 59 лет спасли мужчину. Они заметили его в воде на расстоянии двух метров от берега. Женщины вытащили мужчину из воды и сделали ему искусственное дыхание, а потом передали сотрудникам скорой помощи. Выяснилось, что спасенный отдыхал на водоёме в состоянии алкогольного опьянения.

В ночь на пятницу, 10 июля, компания молодых людей отдыхала на пруду в деревне Русский Вожой в Завьяловском районе. Под утро они решили искупаться, позже оказалась, что одна из девушек не вышла из воды. Её тело нашли прибывшие на место спасатели.

Всего с начала года на водоёмах республики утонуло 12 человек, 8 из них – с начала открытия купального сезона. В числе погибших – 12-летний ребенок.

В ведомстве напомнили об основных правилах поведения на воде: нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения, в незнакомых и не оборудованных для этого местах, заплывать за границы пляжа. Также опасно заходить в воду в темное время суток.