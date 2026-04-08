Картина дня: старт первого этапа благоустройства «Ива-парка» в Ижевске и новые остановки общественного транспорта

18:01, 08 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Картина дня: старт первого этапа благоустройства «Ива-парка» в Ижевске и новые остановки общественного транспорта
18:01, 08 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Картина дня
Источник фото: ИА «Сусанин»
Главные новости среды, 8 апреля.

Новые остановки

45 новых остановок установит в Ижевске компания из Москвы «АПР-Сити/ТВД». До конца 2027 года в городе планируют установить 300 новых остановочных павильонов

Обвинён в мошенничестве

В Ижевске начальника отдела Регионального образовательного центра одарённых детей задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере

Благоустройство в разгаре

В Ижевске на углу улиц Союзной и Автозаводской стартовал первый этап благоустройства «Ива-парка», в сердце которого находится живописный пруд. Площадку начали готовить ещё прошлой осенью благодаря поддержке со стороны Ижевского автозавода

Лесная перепись

Состояние основных видов охотничьих ресурсов в Удмуртии стабильное, а показатели численности остаются на высоком уровне прошлых лет. С января по март сотрудники Минприроды и охотпользователи фиксировали следы животных на снегу и визуально отмечали встреченных птиц

Экстренная вакцинация

В Игринском районе началась экстренная вакцинация от гепатита А. Бригады районной больницы будут вакцинировать жителей, чьи дома оказались в зоне подтопления

Проверка тротуаров

В Ижевске начали проверять состояние тротуаров, которые были отремонтированы по программе «Пешеходный Ижевск» в 2025 году. Комиссия, состоящая из депутатов Городской думы, Госсовета Удмуртии, общественников, представителей СМИ побывала в Октябрьском районе. 

18:01, 08 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Картина дня