Новые остановки

45 новых остановок установит в Ижевске компания из Москвы «АПР-Сити/ТВД». До конца 2027 года в городе планируют установить 300 новых остановочных павильонов.

Обвинён в мошенничестве

В Ижевске начальника отдела Регионального образовательного центра одарённых детей задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Благоустройство в разгаре

В Ижевске на углу улиц Союзной и Автозаводской стартовал первый этап благоустройства «Ива-парка», в сердце которого находится живописный пруд. Площадку начали готовить ещё прошлой осенью благодаря поддержке со стороны Ижевского автозавода.

Лесная перепись

Состояние основных видов охотничьих ресурсов в Удмуртии стабильное, а показатели численности остаются на высоком уровне прошлых лет. С января по март сотрудники Минприроды и охотпользователи фиксировали следы животных на снегу и визуально отмечали встреченных птиц.

Экстренная вакцинация

В Игринском районе началась экстренная вакцинация от гепатита А. Бригады районной больницы будут вакцинировать жителей, чьи дома оказались в зоне подтопления.

Проверка тротуаров

В Ижевске начали проверять состояние тротуаров, которые были отремонтированы по программе «Пешеходный Ижевск» в 2025 году. Комиссия, состоящая из депутатов Городской думы, Госсовета Удмуртии, общественников, представителей СМИ побывала в Октябрьском районе.