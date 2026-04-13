Главные новости понедельника, 13 апреля.
Начало полевых работ
Глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев первым из руководителей сельских районов республики сообщил о старте весенних полевых работ 2026 года.
Трезвость
Удмуртия вошла в число регионов, в которых снизилось потребление алкогольной продукции за последние 12 месяцев. В Удмуртии количество потреблённого спирта за год сократилось на 2,5 литра.
А у нас в квартире газ
Почти 7 000 абонентов попадают под отключение газа за отказ от технического обслуживания газового оборудования. Ограничения услуги затронет потребителей, кто не предоставил доступ к газовому оборудованию.
Заснеженная Удмуртия
Удмуртия остаётся одним из регионов России, где сохраняется снежный покров. В регионе местами лежит снег до 10 см.
Госдолг
Размер госдолга Удмуртии продолжает оставаться стабильным. На 1 апреля он составил 54 млрд 652 млн рублей. С начала года его размер не изменился.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX