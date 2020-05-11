Свалку биологических отходов обнаружили в Увинском районе Удмуртии

Незаконная свалка находилась в лесу.

Ува. Удмуртия. В районе «Ключевые горы» Увинского района обнаружили свалку. Об это сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии по Удмуртии.

Свалка, состоящая из животных отходов с бойни, находилась в лесном массиве рядом с дорогой «Ува-Ижевск». На место срочно выехали ветеринарные специалисты, которые взяли пробы для исключения опасных заболеваний. Сами отходы сожгли, с соблюдением всех мер пожарной безопасности. Место обнаружения останков животных было продезинфицировано.

Собранные материалы по факту организации свалки были переданы правоохранительным органам.