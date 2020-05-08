Глава Удмуртии рассказал, кому разрешат возобновить работу с 12 мая

Вернуться к работе смогут рынки, автосалоны и сотрудники обрабатывающих производств.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Алекандр Бречалов рассказал, кому разрешат работать со вторника, 12 мая. Об этом он сказал журналистам в пятницу, 8 мая.

По его словам, вернуться к работе смогут рынки, на которых продают продовольственные товары и товары для садоводства и огородничества. Также открыться для клиентов смогут автосалоны.

«Сразу оговорюсь: при очень жестком и безусловном выполнении требований Роспотребнадзора», – подчеркнул Бречалов.

Кроме того, возобновляется деятельность по операциям с недвижимым имуществом, а также работа нотариата, адвокатуры, оценочных компаний и МФЦ.

Помимо прочего, приступить к работе смогут сотрудники обрабатывающих производств – это около 54 тыс. человек.

«Вся производственная сфера у нас возвращается к нормальной жизни. Объясню, почему мы принимаем такое решение. Практически все предприятия в настоящий момент выполняли требования Роспотребнадзора и по сравнению с другими регионами ситуация у нас более-менее была стабильная», – объяснил Бречалов.

Напомним, ранее ожидалось, что с 12 мая откроются магазины непродовольственных товаров, но руководитель республики сказал, чторешение этого вопроса пока отложили.