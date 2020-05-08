Магазины непродовольственных товаров с 12 мая в Удмуртии не откроют

Если ситуация улучшится, торговым центрам могут разрешить работать с 18 мая.

Ижевск. Удмуртия. С 12 мая магазины непродовольственных товаров в Удмуртии решили не открывать. Об этом в прямом эфире 8 мая рассказал глава республики Александр Бречалов.

«Мы настоятельно просили и ввели масочный режим, внимательно наблюдали, как исполняется наша рекомендация <…>. То, что мы увидели, требует от нас принять более жесткие меры. И самое главное, это коснется той категории предпринимателей, для которой мы готовы были с 12 числа разрешить работать - это непродовольственная розница. Граждане к этому не готовы», - сообщил Бречалов.

По его словам, власти продолжат наблюдать за ситуацией до конца следующей недели. В случаев, если обстановка с использованием средств индивидуальной защиты улучшится, и в регионе ситуация с выявлением инфекции станет стабильнее, тогда можно говорить о разрешении на работу рознице, в том числе и торговым центрам, с 18 мая.

«Это та ситуация, когда все зависит от нас самих», - добавил глава.

Напомним, в настоящее время в республике зарегистрировано 352 случая заражения. 106 пациентов выздоровели, 11 - скончались.