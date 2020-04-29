Магазинам непродовольственных товаров в Удмуртии разрешат работать с 12 мая

Это произойдет в случае отсутствия взрывного роста заболеваемости коронавирусом.

Ижевск. Удмуртия. Магазинам непродовольственных товаров в Удмуртии планируют разрешить работать с 12 мая. Об этом во время эфира в социальных сетях сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Ограничения снимут в случае отсутствия серьезного роста заболеваемости.

Выйти на работу смогут предприятия обрабатывающей промышленности и торговли непродовольственными товарами, строительными материалами, бытовой техникой.

Кроме того, с 30 апреля власти Удмуртии разрешили открыться бизнесу, оказывающему бытовые услуги – ремонт часов, бытовой техники, одежды, химчистка. При этом всем компаниям необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора.

Напомним, что в настоящее время строительные магазины могут работать по всей Удмуртии, кроме городов.