Жители дома на улице Удмуртской в Ижевске посвятили песни труженице тыла

Горожане продолжили флешмоб #Поющийдвор.

Ижевск. Удмуртия. Жители дома №267/2 на улице Удмуртской исполнили с балконов квартир военные песни, которые посвятили своей соседке – труженице тыла. Об этом сообщат пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Екатерина Зубкова с 13 лет трудилась на одном из ижевских заводов, а ночами помогала медикам в госпитале.

Горожане вышли на балконы с плакатами и рисунками, посвященными Победе. Под звуки гитары соседи исполнили композиции: «Три танкиста», «Пора в путь-дорогу», «Катюша» и песню «Синий платочек», во время которой символично размахивали голубыми косынками.

Напомним, флешмоб #Поющийдвор запустили жильцы домов по улице Берша. Затем «эстафету» перехватили жители улицы Красногеройской.

Также отметим, народный артист СССР Василий Лановой предложил 9 мая в 19:00 всем россиянам выйти на балконы и дружно исполнить песню «День Победы».