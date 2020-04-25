Жители дома на улице Красногеройской в Ижевске приняли музыкальную эстафету

С балконов квартир горожане исполнили «Солнечный круг» и «Смуглянку».

Ижевск. Удмуртия. Дом №105 на улице Красногеройской в Ижевске принял флешмоб-эстафету от жильцов двора по улице Берша. «Сначала были предложения помыть окна, тем самым показать - чистые окна, чистое небо, чистая душа. Но в связи с погодой, от идеи отказались», - рассказал председатель ТСЖ «Красногеройская, 105» Станислав Широбоков.

В субботу, 25 апреля, горожане исполнили с балконов своих квартир песни, тем самым поддержав себя и своих соседей в условиях самоизоляции.

Из 20 композиций, представленных на голосование в общем чате двора, жители выбрали две – «Солнечный круг» и «Смуглянка». «Мы два вечера подряд репетировали. Было интересно посмотреть, как можно во дворе, в ситуации самоизоляции весело жить, просто находясь в квартире», - рассказал председатель ТСЖ.

Под аккомпанементы гармони и баяна солировала одна из жительниц, а все соседи дружно подпевали. Из окон десятков квартир развивались флаги, плакаты, детские рисунки, воздушные шары.

Помимо поднятия духа в условиях действующего режима, ижевчане также поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 75-летием Победы.

Следующим на очереди домом, где исполнят песни, станет Удмуртская №247/2.