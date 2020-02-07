Итоги дня: первый случай бешенства в Ижевске, дело бывшего замминистра культуры и похолодание в выходные в Удмуртии

«Сусанин» подводит итоги минувшего дня.
Ижевск. Удмуртия. Вечером пятницы корреспонденты «Сусанина» рассказывают о главных событиях дня.
Похолодание:
В выходные в Удмуртии будет холодно и без осадков. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до -21, -26 градусов. Потепление начнется с понедельника.
Опасность:
В Ижевске зафиксировали первый случай бешенства в этом году. Бешеная собака бросалась на проезжающие автомобили. В связи с этим в Ленинском районе города проведут вакцинацию животных от бешенства.
ИГМА:
Срок полномочий исполняющего обязанности руководителя ижевской медакадемии Алексея Шкляева продлили ещё на три месяца. Процесс выборов ректора начнётся 20 февраля.
В суд:
Дело в отношении замминистра культуры Удмуртии вскоре передадут в суд. Его обвиняют в получении взятки. Экс-чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы.
Новинка:
На дорогах Удмуртии начнут применять морозостойкий асфальт. Материал будут использовать на всех объектах в Ижевске.