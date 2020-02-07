Итоги дня: первый случай бешенства в Ижевске, дело бывшего замминистра культуры и похолодание в выходные в Удмуртии

«Сусанин» подводит итоги минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. Вечером пятницы корреспонденты «Сусанина» рассказывают о главных событиях дня.

Похолодание:

В выходные в Удмуртии будет холодно и без осадков. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до -21, -26 градусов. Потепление начнется с понедельника.

Опасность:

В Ижевске зафиксировали первый случай бешенства в этом году. Бешеная собака бросалась на проезжающие автомобили. В связи с этим в Ленинском районе города проведут вакцинацию животных от бешенства.

ИГМА:

Срок полномочий исполняющего обязанности руководителя ижевской медакадемии Алексея Шкляева продлили ещё на три месяца. Процесс выборов ректора начнётся 20 февраля.

В суд:

Дело в отношении замминистра культуры Удмуртии вскоре передадут в суд. Его обвиняют в получении взятки. Экс-чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Новинка:

На дорогах Удмуртии начнут применять морозостойкий асфальт. Материал будут использовать на всех объектах в Ижевске.