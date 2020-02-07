После появления бешеной собаки в Ленинском районе Ижевска привьют животных

Больное животное нашли 4 февраля.

Ижевск. Удмуртия. В Ленинском районе Ижевска пройдёт бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства. Накануне там обнаружили заражённую собаку. Об этом сообщает пресс-служба города.

Это первый в этом году случай бешенства на территории Ижевска. На экстренном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии определили опасный по бешенству участок Ленинского района. Он находится в переделах улиц Депутатская, Гагарина, Богдана Хмельницкого и Нагорная до улицы Короткая.

8 февраля с 10:00 на этой территории пройдёт бесплатная вакцинация собак и кошек. В администрации напомнили, что хозяева животных должны ставить прививки от таких опасных болезней, предупреждая угрозу их возникновения.



Самостоятельно привить своего любимца можно в Устиновской ветлечебнице (Молодёжная, 22), в Центральной лечебнице (Воткинское шоссе, 29), в Первомайской ветлечебнице (Красноармейская, 103а) и в Ленинской ветеринарной лечебнице (Баранова, 90).

Напомним, что о бешеной собаке сообщили жители Ленинского района 4 февраля. Животное бросалось на проезжавшие по улице Областной машины. Приехавшие на место ветеринары подтвердили опасный диагноз и провели дезинфекцию территории.